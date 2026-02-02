«Тайна Ричарда»: средневековую печать с кроваво-красным камнем нашли в Англии

В Англии нашли средневековую печать с надписью «Тайна Ричарда» и римским камнем

В английском графстве Эссекс была обнаружена средневековая печать с кроваво-красным камнем в середине. Клад был найден с помощью металлоискателя. Анализ показал, что предмету около 8 веков. Примечательно, что сам камень датируется римской эпохой, ему не менее 2000 лет, сообщает MIR24.TV .

Размеры печати невелики — всего 2,7 см в длину, а вес составляет 6,44 г. Наличие петли на одном из концов овальной печати указывает на ее ношение в качестве подвески. На поверхности выгравированы надпись «Тайна Ричарда» и изображение креста — христианского символа, широко распространенного среди рыцарей-тамплиеров в средневековый период.

В центре печати находится сердолик с изображением колесницы, управляемой возничим и запряженной двумя лошадьми. Эта резная драгоценность датируется периодом с конца I века до нашей эры до начала I века нашей эры. Таким образом, камень на 12 веков старше самой печати.

Исследователи считают, что владелец печати, некий Ричард, мог сознательно выбрать античный камень, чтобы продемонстрировать свою образованность и знание классического мира. Ценный сердолик также служил признаком высокого социального статуса владельца.

