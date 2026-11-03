Сын Пьера Нарцисса может выступить на «Фабрике звезд. Битве поколений»

По словам Дворцова, Андре хочет продолжить дело отца, но пока не может приехать в Россию. Продюсер не исключил, что сын певца появится в проекте в обозримом будущем.

«Мы подавали заявку для участия Нарцисса в новой „Фабрике“, но возникли небольшие проблемы: Андре пока не может приехать из Камеруна в Российскую Федерацию. Хочу отметить, что Андре очень хотел принять участие в проекте и тем самым продолжить дело отца, но пока не получается», — сказал Дворцов.

Продюсер предположил, что бывшие участники шоу смогут представить своих преемников. В качестве возможных наставников он назвал Ирину Дубцову и Полину Гагарину. По его мнению, обновленный формат привлечет как давних поклонников проекта, так и новую аудиторию.

В новом сезоне к роли ведущей вернется Яна Чурикова. Участников поделят на две команды, а наставниками выступят Игорь Матвиенко и рэпер Баста.

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