Сын Маслякова опроверг информацию об уходе его отца с места ведущего КВН

Телеведущий Александр Масляков-младший опроверг информацию об уходе его отца с места ведущего игр «Клуба веселых и находчивых», сообщает ТАСС .

Масляков-младший назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что вместо Александра Маслякова-старшего КВН будет вести шоумен Дмитрий Хрусталев.

По словам сына Маслякова, только от желания его отца будет зависеть то, останется ли он ведущим или нет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Хрусталев будет новым ведущим КВН, а Масляков окончательно уйдет с места ведущего, но продолжит контролировать проект изнутри.