Фото - © Страница Анны Ищук в Инстаграм* @anyaischuk/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

сегодня в 18:00

Сын блогеров Ищук и Димаса упал на няню и повредил ей сухожилие

Трехлетний сын блогеров Ани Ищук и Димаса Блога (Дмитрия Ларионова) по случайности порвал сухожилие няне Оксане. Инцидент произошел во время игры, сообщает « 112 ».

Тима упал на Оксану. После этого он порвал ей мышцу или сухожилие.

Ищук и Димас позвонили в скорую помощь. Женщине вкололи обезболивающее. Однако утром няня легла на лечение в больницу.

Оксана проходит восстановление. Если состояние не изменится, предстоит делать операцию.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.