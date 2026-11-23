Здоровье 65-летнего актера Никиты Джигурды резко ухудшилось после того, как он впервые в жизни сыграл в падел. Это произошло во время недавней поездки в Екатеринбург на встречу с приятелями, сообщает Mash .

Повышенное давление беспокоило Джигурду и прежде, однако после дебютного выхода на корт показатели стали подниматься до критических 230. Трое суток подряд мужчина страдал от бессонницы, а привычные медикаменты не давали сбить давление до нормальных значений.

При этом до последнего момента актер не жаловался окружающим на плохое самочувствие. Он продолжал активно участвовать в съемках различных телепередач.

Проблема появилась утром 23 ноября. Около 08:00 в подмосковном загородном доме, где шоумен проживает с супругой Мариной Анисиной, у него резко снизилось давление. Жена вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи сняли кардиограмму, зафиксировали инфаркт и экстренно увезли пациента в больницу. В приемное отделение он поступил в 09:30 и сейчас пребывает под наблюдением специалистов в реанимации.

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