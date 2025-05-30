Сыграет главную роль: названа сумма гонорара Ефремова за съемки в фильме

Михаил Ефремов получит гонорар в 13 млн рублей за съемки в фильме

Освободившийся из заключения актер Михаил Ефремов готовится сыграть главную роль в фильме, он подписал контракт на 13 млн рублей, сообщает Mash .

Переговоры по возвращению в киноиндустрию уже состоялись, договор о работе подписан. Ефремов получил депозит в 3,5–4 млн рублей.

Съемки кино стартуют в конце августа в столице, а завершатся в Беларуси.

Перед началом работы актеру нужно восстановиться, встать на ноги и подтянуть здоровье. Со слов близких Ефремова, он и планировал этим заняться после освобождения.

Михаил Ефремов отбывал наказание в колонии за пьяное ДТП, совершенное в 2020 году, в результате которого погиб человек. Он провел в колонии приблизительно 4,5 года. Ходатайство об УДО артист направил в феврале 2025 года, а 24 марта судебные органы удовлетворили его.