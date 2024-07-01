Свыше 75 тыс человек отметили День молодежи в парках Подмосковья

В субботу и воскресенье, 29 и 30 июня, более чем в 85 парках Подмосковья состоялось общеобластное мероприятие «Это молодежь», посвященное Дню молодежи. Празднование посетили более 75 тысяч человек, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей парков, среди которых было много выпускников школ, организовали концертные программы и дискотеки, спортивные турниры, танцевальные мастер-классы. Для оригинальных селфи в парках создали тематические фотозоны и стрит-арт. Развлекали посетителей звезды российского шоу-бизнеса, а также известные блогеры.

В лесопарке «Шишкин лес», г. о. Истра, прошел праздничный концерт при участии Ирины Дубцовой, Mona, Porto Moris, Kolunov и др. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоялись концерт певицы Guma и открытый микрофон, где в жанре Stand-up для зрителей выступили известные комики. В парке «Покровский» Сергиево-Посадского г. о. посетители приняли участие в фестивале уличной культуры «Дыши танцем» и танцевальных соревнованиях. В Зарайском центральном парке культуры и отдыха состоялась выставка автомобилей и автотюнинга. В парке им. Н. Островского г. о. Ступино прошли соревнования по экстремальным видам спорта и огненное шоу.

Мероприятия прошли при поддержке молодежных общественных организаций региона, при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.