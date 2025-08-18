Свыше 7 тысяч человек посетили акцию «Ночь в парке» в Ленинском округе

Областная акция «Ночь в парке» прошла в трех локациях Ленинского городского округа в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Вечерние развлекательные мероприятия в Центральном, Расторгуевском парках и лесопарке «Высота» посетили в общей сложности более 7000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Изначально „Ночь в парке“ планировали провести в середине июля только в одном парке, но погода не позволила это сделать. Компенсацией за длительное ожидание этого события стало расширение географии акции. Самую насыщенную программу подготовили в Центральном парке. Эта площадка предсказуемо стала самой массовой. Здесь в мероприятиях приняли участие 4 тысячи гостей», — рассказали в дирекции Видновских городских парков.

В каждой из локаций гостей ждали ярмарки с сувенирами от «Видных мастеров», интерактивные площадки и мастер-классы, красивые фотозоны и «Стена историй», где каждый мог поделиться впечатлениями от участия. В Расторгуевском парке также можно было поиграть в настольные игры на свежем воздухе, в лесопарке — подтянуть английский в ходе занятия по иностранному языку. В Центральном парке организовали «Аллею желаний», арт-выставку современных художников и фудкорт. Посетителей развлекали в кибер-зоне, на танцевальном флешмобе с розыгрышем призов и мастер-классе по бачате. Все желающие могли сделать аквагрим и посмотреть кино под открытым небом, а после — послушать живую музыку и потанцевать. Кульминацией праздника стала пенная вечеринка у фонтана.

В пресс-службе администрации Ленинского округа уточнили, что мероприятие формата «Ночь в парке» проходит в регионе уже четвертый год подряд в рамках проекта «Лето в Подмосковье». В Ленинском округе его ежегодно посещают не менее полутора тысяч жителей и гостей муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.