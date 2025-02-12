Свыше 60 мероприятий состоятся в Солнечногорске ко Дню защитника Отечества

В Солнечногорске готовятся к празднованию Дня защитника Отечества. Торжественные мероприятия обсудили на общегородском совещании с главой городского округа Константином Михальковым, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Большие концертные программы пройдут в Андреевском госпитале, ДК «Андреевка», КДЦ «Метролог», ДК «Геофизик» и других.

Одной из ведущих площадок станет КДЦ «Тимоново». На его сцене с патриотическими номерами выступят заслуженный артист России Сергей Куприк и знаменитая певица Виктория Цыганова.

«В этом году, который объявлен Годом защитника Отечества, мы хотим выразить особую благодарность каждому, кто стоит на страже нашей безопасности. В этот праздник мужества, чести и памяти, концерты пройдут во всех домах культуры округа, и, конечно, мы навестим наших уважаемых ветеранов. Для бойцов выступят артисты и творческие коллективы Солнечногорска», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Кроме того, на совещании проговорили о праздновании Масленицы и Международного женского дня. В «блинную неделю» молодежь и участники проекта «Активное долголетие» напекут угощения для защитников, проходящих лечение и реабилитацию в госпиталях. А главные проводы зимы устроят вокруг стадиона «Металлург». Гостей будут ждать народные гуляния, мастер-классы и традиционные лакомства.

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