Свыше 50 человек Подмосковья сыграли в народном мюзикле «Ох!»

В Московской области на площадке «Кинопарк Москино» завершились съемки мини-мюзикла по мотивам русских народных песен «Ох!». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Над проектом работала команда Международного музыкального конкурса народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие» во главе с продюсером Александром Яковлевым. Съемки прошли при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В съемках приняли участие победители третьего сезона конкурса «МиР — Музыка и Развитие», среди которые две ученицы музыкальных школ Балашихи: София Милехина (духовые инструменты) и Анисия Артемова (скрипка). София была удостоена Гран При третьего сезона конкурса «МиР — Музыка и Развитие» в номинации «Духовые инструменты — деревянные (флейта, гобой, кларнет, саксофон, фагот)». Анисия также стала обладательницей Гран При этого конкурса в номинации «Скрипка». Девочки учатся в детской школе искусств № 1 им. Г. В. Свиридова г. Балашихи.

Также в съемках клипа участвовали солисты Grand Melody Orchestra («Оркестра Яковлева») и участники балетной труппы театра «Русская песня» Надежды Бабкиной. Авторы считают, что новый клип правильнее было бы назвать мини-мюзиклом, потому что там прозвучали три народные песни «Ох, не будите меня, молодую», «Порушка-Параня» и «Утушка луговая». Солисты «Оркестра Яковлева» сделали к народным произведениям современные аранжировки. В съемках было задействовано свыше 50 человек.

Продюсер Александр Яковлев подчеркнул, что одним из главных секретов успешного исполнителя является умение передать эмоцию, в том числе и визуальную, через вокал: «Я убежден, в том, что нам мини-мюзиклом „Ох!“ удается создать тематическую конструкцию, которая свяжет между собой аутентичность народных инструментов и стиля, и современное звучание».

«Думала, что будет более строго: вышел, сыграл и ушел. А здесь кайфово. Нет напряжения. И артистизму учат. Например, в клипе я играю на свирели. Хотя в реальности я флейтистка, на съемках я освоила новый для себя духовой инструмент — свирель. Здесь стараешься артистически себя показать. Потрясающие практический мастер-класс и опыт я здесь получила! Нравится и то, что клип снимаем в русском народном стиле. Удивительны съемки по эпизодам, с разных ракурсов», — поделилась своими впечатлениями юная артистка София Милехина.

В ведомстве напомнили, что международный детский музыкальный конкурс народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие» проводится с 2021 года по инициативе руководителя оркестра Grand Melody Orchestra Александра Валерьевича Яковлева. Цель конкурса — выявление и развитие талантливых детей в области инструментального и вокального исполнительства. В третьем сезоне конкурса победителями и лауреатами стали учащиеся музыкальных школ и детских школ искусств из Московской области: Спиридон Хатзидимитриадис, МАО ДО «ЦДШИ» г. о. Химки, в номинации «Балалайка-домра»; Евгений Овчинников, МАО ДО ЦДШИ г. о. Химки, в номинации «Балалайка-домра»; фольклорные ансамбли «Смородина» из Видного и «Беседа» из Ногинска, хор «Капелька» из детской хоровой школы «Подлипки» им. Б. А. Толочкова (г.о. Королев), дуэт балалаечников Con brio из центральной детской школы искусств г. о. Химки и многие другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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