Свыше 300 книжных клубов работают в библиотеках Подмосковья

В библиотеках Подмосковья работают 386 книжных клубов для читателей разного возраста, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Книжный или литературный клуб — это объединение любителей чтения, где можно изучать литературу, обсуждать прочитанные книги. Члены клубов проводят регулярные встречи, обмениваются мнениями, рекомендуют книги для чтения, участвуют в творческих мероприятиях.

В Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина г. о. Мытищи в клубе «Найди свою любовь» участники читают пьесы.

Клуб любителей поэзии «Королев литературный» работает в библиотеке-филиале № 7 г. Королев.

«Книголюб» — литературный клуб для подростков в библиотеке семейного чтения г. о. Дубна. На занятиях клуба участники погружаются в мир русской классики, общаются и обсуждают как отдельные тексты, так и актуальные проблемы литературы и искусства в целом.

В детской библиотеке № 2 Одинцовского г. о. в рамках книжного клуба проходят литературные путешествия «Книгогид». Основная задача этих встреч воспитывать интерес к творчеству русских поэтов и писателей, расширять знания в области литературы, развивать память, фонематическое восприятие, чувство рифмы, побуждая детей учить наизусть отрывки из произведений изучаемых авторов.

В Григорьевской сельской библиотеке г. о. Луховицы работает клуб по приобщению дошкольников к чтению «Книжная лавочка». Маленькие читатели знакомятся с детской литературой через театральные постановки и презентации книг в доступной игровой форме. Для старшего поколения в Григорьевской сельской библиотеке действует книжный клуб «У самовара», где организуют встречи с интересными людьми: поэтами и прозаиками, художниками и музыкантами, композиторами и авторами-исполнителями из Луховиц, Рыбного, Рязани, Коломны и Москвы.

Участники литературного клуба «Собеседник» в Центре детского и семейного чтения г. о. Балашиха сами выбирают темы встреч наиболее интересные аудитории.

В библиотеке — информационном центре для молодежи г. о. Электросталь проходят занятия литературного клуба «Книжный Маркс». Ребятам предлагается список книг для чтения, которые потом обсуждаются на встречах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.