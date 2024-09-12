Свыше 300 долгожителей посетили фестиваль «Королева Шарлотка» в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве прошел фестиваль «Королева Шарлотка». Масштабное событие в рамках областного проекта «Активное долголетие» — визитная карточка социального центра «Орехово-Зуевский», объединившее более 300 жителей старшего возраста из 14 округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Участники прогулялись по красочному вернисажу, состязались в яблочно-грушевых шашках, делали селфи на фотозонах. Наблюдали за показом мод, посетили десертные ряды с дегустацией разных видов варенья, кексов и пирожков. Многие посетили чайную церемонию с напитками на основе полезных трав, десертное варенье и мед.

Яркие творческие номера представили во время концертной программы на главной сцене. Гостей приветствовала заместитель начальника окружного управления социального развития № 8 Инесса Астафьева.

«Первый раз мы провели этот фестиваль камерно на территории производственно-интеграционных мастерских «Империя ремесел» в Ильинском Погосте, в этом году решили сделать его масштабировать на весь округ. Завершается теплая пора, урожай в этом году выдался щедрый, поспело много разных сортов яблок, поэтому особое внимание уделили гастрономической части праздника с дегустацией большого пирога дружбы», — отметила директор социального центра «Орехово-Зуевский» Алла Белова.

Для всех желающих работали ремесленные ряды с мастер-классами, творческие ряды с арт-терапией, акварельным скетчингом, флористикой, музыкальные ряды с игрой на нейроложках, бумвокерсах и песнями под баян, а также и игровые ряды с анимационными площадками и тематическими играми.

«Праздничная обстановка, яркая фотозона, насыщенная концертная программа, мы попробовали сделать подарочные сувениры своими руками», — поделились участники фестиваля.

Кульминацией фестиваля стал вынос грандиозного яблочного пирога, приготовленного по традиционным рецептам.

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