Свыше 300 детей из Дубны поучаствовали в мероприятиях, организованных в парках

Активные и спортивные мероприятия в парках Дубны пользуются все большей популярностью. С начала года в них приняли участие более 300 детей разных возрастов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Самые активные посетители — дошкольники и их родители. Для них с 11:10 со среды по субботу в парке на набережной им. Д. И. Менделеева проходят спортивные зарядки, эстафеты и игротеки. В парке семейного отдыха не только организованы спортивные развлечения, но и работает творческая мастерская, которую можно посетить каждую субботу с 12:00 до 13:00.

Также по средам и пятницам с 9:00 до 10:00 под руководством опытного инструктора старшее поколение занимается скандинавской ходьбой. Перед занятиями проводится обязательная разминка.

Продолжает работу каток «Снеговик», где по вторникам организованы льготные сеансы «Социальный час» (6+) и «Добрый час» (60+). Сеансы массового катания проходят в субботу и воскресенье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.