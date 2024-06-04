Свыше 20 тыс человек посетили Дни исторического и культурного наследия в Москве

В столице прошли мероприятия в рамках Дней исторического и культурного наследия. Всего проведено свыше 1 тыс. экскурсий, мастер-классов, лекций, их посетили более 20 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом году горожане знакомились с историей и современной жизнью московских памятников», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Все желающие смогли посетить ансамбль Миусского трамвайного депо и Рязанского трамвайного парка, ДК «ГЭС-2», исторические объекты, где находятся институты РАН. Еще свои двери для гостей открывали посольства Армении, Беларуси, Бразилии, Египта, Индии, Катара, Турции, которые располагаются в исторических особняках.

В 2024 году в рамках акции были представлены новые форматы: «Выходной с наследием» и экскурсии с дополненной реальностью.