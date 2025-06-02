Свыше 1,5 тыс человек посетили мероприятие «Летний вечер у реки» в Красногорске

В Красногорске, в микрорайоне Павшинская пойма на живописной набережной под открытым небом в амфитеатре прошел праздник «Звонкое лето — детства планета», посвященный Дню защиты детей. Мероприятие собрало более 1 500 человек и стало ярким событием для семей города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сцене выступили различные творческие коллективы и исполнители. Среди них — музыкальная группа «Гармония кидс», танцевальные коллективы академии «Дидэнс Хаус», студий «Флэш Дэнс» и «Эмюзион», семейный клуб «Ежик в тумане», воспитанники школы имени А. А. Наседкина, музыкальной школы «Мелодия», детской вокальной студии «Карамельки» и вокальной группы «ДоРеМишки», а также детский центр «Клевер».

На мероприятии также работал арт-базар, где можно было приобрести изделия ручной работы. Кроме того, проводились мастер-классы от творческого объединения Красногорских художников «ЛИК», которые позволили посетителям праздника окунуться в мир творчества.

Праздник «Звонкое лето — детства планета» состоялся при поддержке администрации городского округа Красногорск.

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