Свыше 139 тыс человек посетили мероприятия в день защиты детей в парках Подмосковья

1 июня, более чем в 90 парках Московской области прошло общеобластное мероприятие «Город профессий», приуроченное ко Дню защиты детей. Юные жители и гости региона пробовали себя в разных профессиях на интерактивных площадках: в роли спасателя, пожарного, полицейского и т. д. Украшением праздника стали концерты детских исполнителей и коллективов, творческие мастер-классы, шоу-программы и другие активности. В 69 парках детям раздали 95 тыс. порций бесплатного мороженого, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В городском парке, г. о. Кашира, работала выставка техники для детей «Все профессии важны, все профессии нужны». Все желающие участвовали в интерактивной программе и угощались маршмэллоу. В завершении праздника прошел фестиваль красок.

В парке им. Н. Островского, г. о. Ступино, прошли показательные выступления в скейт-парке, интерактивный «Урок чистой воды» профессора Водичкина, мастер-класс по чирлидингу и праздничный концерт. В вечерней программе дети с удовольствием участвовали в пенной дискотеке.

Городской парк, м. о. Шаховская, встречал посетителей шоу ростовых фигур и мыльных пузырей. Гости участвовали в мастер-классах и викторине «Город профессий», а также посетили выставку и игровую программу «Город детства».

В парке «Победа», Талдомский г. о., состоялись концертная программа при участии местных детских коллективов, фестиваль красок. Юные посетители с удовольствием участвовали в игровой программе «Город профессий» и мастер-классе «Открой свои таланты».

В парке «Городок», Рузский м. о., все желающие посетили «Блестящую дискотеку» из фольги и химическое, мыльное и крио шоу. Состоялись концертная программа творческих коллективов, цирковое представление и шоу роботов. В рамках мероприятия для гостей работали «воздушный дом» и планетарий.

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.