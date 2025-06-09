Свыше 13,5 тыс человек посетили концерты фестиваля «Город танцует в парках» в выходные

7 и 8 июня, в шести парках Подмосковья прошли концерты III Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под художественным руководством Егора Дружинина. За два дня концерты посетили более 13,5 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

7 июня концерт в парке им. И. Г. Воробьева, м. о. Луховицы, посетили 2 тыс. человек, в парке Мира Коломны — 3 тыс., в парке усадьбы Кривякино, г. о. Воскресенск — 5 тыс. человек. 8 июня концерт в парке «Бронницкий луг» собрал 1,2 тыс. зрителей, в Центральном парке Люберец — 1,5 тыс., в парке культуры и отдыха Жуковского — 1 тыс. зрителей.

Финалистами отборочных концертов стали: студия танца Voltage (м.о. Луховицы), студия современного танца SUN (м.о. Зарайск), Дарья Быстракова и танцевальный коллектив Grizly (г.о. Коломна), София Герасимова и танцевальный коллектив You-NG (г.о. Воскресенск), студия танца OVATION (г.о. Бронницы), ансамбль эстрадного танца «Эльдорадо» (Раменский м. о.), Аделина Вердиян, театр танца «Отражение» (г.о. Люберцы), танцевальный коллектив PDF (Ленинский г. о.), образцовый коллектив современного танца New Style (г.о. Лыткарино), образцовая студия современной хореографии «СЭТ» (г.о. Жуковский).

Перед зрителями выступили популярные танцоры, победители и участники телевизионных проектов «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: Алексей Мечетный, Анастасия Чередникова, Брайэн, Виталий Клименко, Вишня и др. В составе жюри Егор Дружинин и Катя Решетникова. Программу вела телеведущая Юлия Костюшкина.

Фестиваль продолжится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов. Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе ВКонтакте.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Информационные партнеры — социальная сеть Yappy, федеральный портал о танцах Dance.ru, арт-кластер «Таврида». Партнер фестиваля — бренд вкусных и полезных десертов без сахара ProteinRex.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.