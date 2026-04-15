Священник разъяснил значение Светлой седмицы и Антипасхи

Священник рассказал о духовном смысле Светлой седмицы и праздника Антипасхи, который Церковь отмечает через неделю после Пасхи. Этот день посвящен воспоминанию о явлении Христа апостолу Фоме, сообщает «Крымская газета» .

Светлое Христово Воскресение занимает центральное место в христианской вере. По словам священника, Пасха символизирует победу жизни над смертью и утверждает веру в Божественность Христа и Его искупительную жертву.

После Пасхи наступает Светлая седмица — семь дней особой радости. В это время в храмах остаются открытыми Царские врата как знак того, что через Воскресение человеку открыт путь к Богу. На протяжении всей недели отменяется пост, верующие активно участвуют в богослужениях, поют пасхальные гимны и разделяют праздничную трапезу.

Через неделю после Пасхи Церковь отмечает Антипасху, или Фомину неделю. Праздник посвящен евангельскому событию, когда апостол Фома удостоверился в реальности Воскресения Христа. Этот день подчеркивает, что вера основана на личном духовном опыте и внутреннем убеждении.

Кроме того, после завершения Великого поста Церковь возобновляет венчания. Считается, что брак, заключенный в пасхальный период, начинается под особым благословением Воскресшего Христа.

