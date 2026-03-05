Светлана Немоляева призвала сохранить киностудию «Ленфильм»

Светлана Немоляева рассказала, что именно с «Ленфильма» началась ее большая карьера — со съемок в картине «Евгений Онегин» режиссера Романа Тихомирова. По словам актрисы, тогда она влюбилась и в киностудию, и в Ленинград, после чего всегда с удовольствием возвращалась на эту площадку.

Немоляева отметила особую атмосферу студии и высокий уровень культуры среди сотрудников. Там она познакомилась с Олегом Басилашвили, Владимиром Этушем, Валерием Золотухиным и другими известными артистами и режиссерами. По ее мнению, именно эта среда помогала создавать «по-петербургски хорошие» фильмы.

В годы перестройки студия, как и многие предприятия страны, пришла в упадок. Актриса вспомнила, что «Ленфильм» ветшал и пустел, однако тяжелый период остался в прошлом. Сейчас, по ее словам, павильоны, цеха и актерские комнаты выглядят достойно, и на студии можно снимать большое кино.

При этом Немоляева подчеркнула, что у «Ленфильма» все еще есть проблемы.

«Мы просто не можем потерять место с такими культурными корнями, мы должны сохранить «Ленфильм» для будущих поколений кинематографистов и зрителей», — сказала она.

