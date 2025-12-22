Супруга Бари Алибасова опровергла слухи об ухудшении его здоровья

Жена продюсера Бари Алибасова Елена Калинина опровергла сообщения о резком ухудшении его здоровья и заявила, что музыкант продолжает работать над новыми проектами, сообщает «Абзац» .

Жена заслуженного артиста РФ опровергла информацию о том, что у продюсера обострились проблемы со здоровьем. По ее словам, Алибасов чувствует себя хорошо и активно занимается новыми проектами.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что музыкант якобы обратился к врачам с жалобами на боли в животе, после чего ему назначили диету и запретили употреблять алкоголь. Калинина пояснила, что ограничения в питании действуют уже давно и не связаны с ухудшением состояния.

«Лучше бы они писали о новом проекте, чем о здоровье. Все у нас нормально. Бари Каримович хорошо себя чувствует, занимается делами, новым проектом, в архиве много работает. А по утрам у нас овсянка, так что эти ограничения уже давным-давно», — рассказала Калинина.

Она добавила, что в праздничные дни семья иногда позволяет себе отступить от диеты, но алкоголь полностью исключен.

