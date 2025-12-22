Бари Алибасову запретили пить алкоголь на Новый год

У Бари Алибасова усугубились проблемы с желудком после отравления очистителем

Музыканту Бари Алибасову запретили употреблять алкоголь на Новый год. У артиста усугубились проблемы с желудком в связи с отравлением очистителем, сообщает Mash .

78-летний мужчина рассказал докторам о сильных неприятных ощущениях в животе. На протяжении нескольких лет артист живет с язвой, однако его состояние ухудшилось.

Боли у Алибасова якобы усиливаются, когда он ест. Также мужчина пожаловался на изжогу.

Доктора предписали артисту сидеть на диете. Также ему нельзя употреблять алкоголь. В противном случае, есть риск появления желудочного кровотечения.

Шесть лет назад Алибасов попутал йогурт с чистящим средством и впал в кому. В дальнейшем он начал судиться с изготовителем. Однако иск был отклонен.

