Super перечислил актеров, умерших сразу после обретения славы

Многие всемирно известные актеры скончались практически сразу после того, как стали известными и популярными. Список погибших слишком рано знаменитостей привел Super .

Одним из самых известных фильмов Брюса Ли стал «Выход дракона». Съемки завершились в апреле 1973 года, а 20 июля 32-летний артист умер от отека мозга. Картина сделала артиста известным.

Ривер Феникс стал популярен после легендарного фильма о запретной симпатии «Мой личный штат Айдахо». После этого мужчина сыграл в ряде картин и начал злоупотреблять наркотиками. От них он скончался 31 октября 1993 года в возрасте 23 лет.

Антон Ельчин родился в Ленинграде в 1989 году во времена перестройки. Практически сразу после этого он с семьей мигрировал в Соединенные Штаты. Однажды артист получил одну из ключевых ролей в своей жизни, роль русского пилота космического корабля «Энтерпрайз» в фильмах «Стартрек». Он снялся в двух картинах, после чего случился несчастный случай. На Антона наехал его же Jeep Grand Cherokee, самостоятельно снявшийся с тормоза, и придавил к стене. В момент гибели мужчине было 27 лет.

Брэндон Ли должен был получить одну из главных ролей в фильме «Ворона». В разгар съемок фильма артист был ранен в живот из пистолета с холостым патроном. Его не проверили на соответствие безопасности. Мужчина скончался.

Чедвик Боузман снялся в «Черной пантере», которая оказалась весьма популярной. Однако у артиста был рак, и он скончался.

Шэрон Тэйт в 1968 году получила Золотой Глобус за роль в картине «Долина кукол». В тот же период она вышла замуж на режиссера Романа Полански. Однако 9 августа 1969 года ее дом атаковали члены секты Чарльза Мэнсона. Они убили всех, кто был в помещении. Шэрон 16 раз ударили ножом.