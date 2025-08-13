Суд запретил распространение песен группы «Ленинград» в интернете

сегодня в 22:28

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о запрете пяти песен группы «Ленинград» («Кандидат», «НЕТХ…НЕ», «Ч.П.Х.», «ОСПА», «РУССКИЕ») в российском сегменте интернета, указано в материалах дела.

Решение основано на экспертизе Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, которая выявила в текстах песен признаки пропаганды употребления наркотиков и насилия. Материалы содержат ненормативную лексику и могут негативно влиять на психическое здоровье несовершеннолетних, указано в определении суда.

Информация размещалась в открытом доступе без возрастных ограничений.

Суд постановил внести указанные музыкальные произведения в Единый реестр запрещённой информации. Решение подлежит немедленному исполнению.

Иск был подан после обращения сенатора Марины Павловой, получившей жалобу от гражданина Тетерина В.Н.