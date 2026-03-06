Суд взыскал 800 тыс руб с посетителя Эрмитажа за селфи на троне

сегодня в 15:56

Селфи на троне обошлось посетителю Эрмитажа в 800 тыс руб

Житель Подмосковья заплатит 800 тысяч рублей за повреждение экспоната в Эрмитаже после попытки сделать селфи на троне, сообщает «Царьград» .

Все произошло в декабре 2025 года в зале Петербургского государственного Эрмитажа. Посетитель проигнорировал предупреждения музейных смотрителей и сел на трон магистра Мальтийского ордена, чтобы сделать фотографию.

Мужчина также положил ноги на резную золоченую скамью, обитую бархатом. В результате экспонаты получили механические повреждения.

Музей оценил стоимость реставрационных работ в 800 тысяч рублей. Суд взыскал эту сумму с любителя селфи в полном объеме.

