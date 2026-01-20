Суд взыскал 200 тыс рублей в пользу Безрукова за продажу масок с его лицом

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск народного артиста РФ Сергея Безрукова и взыскал с ответчика 200 тыс. рублей за продажу масок с лицом актера, сообщает «112» .

Ответчиком выступает индивидуальная предпринимательница Кристина Соболевская из Белгородской области, которая на маркетплейсах продавала карнавальные и тканевые маски персонажа Саши Белого из культового сериала «Бригада».

Актер обратился в суд с требованием компенсировать ему моральный вред в размере 250 тыс. рублей. Продавец посчитала эту сумму слишком большой, предложив роялти в размере 10% от продаж. Однако Безруков отказался. По словам Соболевской, товар уже сняли с продажи.

В конце декабря прошло первое судебное заседание, на котором экспертиза установила, что на масках незаконно напечатано изображение Сергея Безрукова.

