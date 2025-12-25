Безруков требует 250 тыс руб за мемные маски с его лицом

Актер Сергей Безруков увидел, что кто-то на маркетплейсе продает карнавальные маски с его лицом и потребовал 250 тыс. рублей в качестве моральной компенсации, сообщает SHOT .

Артист впервые наткнулся на маски со своим лицом в начале года, а затем периодически видел их на протяжении нескольких месяцев. При этом актер не давал согласия на использование его фото.

Представители Безрукова направили жалобу продавцу, та не ответила. Потому актер обратились в суд с требованием компенсировать ему моральный вред в размере 250 тыс. рублей.

Сама продавец считает эту сумму слишком большой. Она уверяет, что маски с лицом Безрукова случайно попали в продажу, потому что на заводе «что-то перепутали». По ее словам, товар уже сняли с продажи.

При этом Безрукову предложили роялти в размере 10% от продаж. Еще был вариант отправить средства на благотворительность. Но Сергей на подобные исходы не согласен.

В четверг по делу прошло судебное заседание, на которое принесли маски. Портретная экспертиза установила, что на них лицо Безрукова, причем изображение напечатано незаконно. Дело все еще находится на рассмотрении суда.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.