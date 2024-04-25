Суд обязал законсервировать главный дом усадьбы «Лапино-Спасское» в Королеве

сегодня в 22:24

Объект культурного наследия регионального значения находится по адресу: г. Королев, микрорайон Первомайский, ул. Советская, дом № 13.

Было установлено, что в нарушение требований закона собственником не выполнены в установленный срок консервационные работы на объекте.

Главное управление обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском о понуждении собственника объекта провести указанные работы.

Решением суда исковые требования Главного управления удовлетворены. Так же суд постановил взыскать с собственника судебную неустойку, в случае неисполнения решения суда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.