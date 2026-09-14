Суд обязал сохранить объекты усадьбы Марфино в Мытищах

Суд обязал собственника провести противоаварийные и реставрационные работы на объектах ансамбля усадьбы Марфино в городском округе Мытищи в установленные сроки, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Суд по требованию Главного управления культурного наследия Московской области обязал собственника выполнить требования по сохранению большого и малого мостов, переходной галереи, башни и террасы-подпорной стены усадьбы Марфино.

В течение 12 месяцев собственник должен разработать проектную документацию и провести первоочередные противоаварийные работы на большом и малом мостах, а также в переходной галерее. За этот же срок необходимо подготовить проект сохранения башни и выполнить работы на террасе-подпорной стене. В течение 24 месяцев должны быть завершены работы по сохранению мостов и переходной галереи.

Усадьба Марфино на берегу реки Учи — объект культурного наследия федерального значения. Имение впервые упоминается в 1585 году. В 1837–1839 годах архитектор Михаил Быковский перестроил главный дом в стиле романтической неоготики, а работы завершились в 1846 году. С 1944 года на территории усадьбы находится военный санаторий «Марфинский», входящий в структуру Минобороны РФ.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.