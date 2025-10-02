Суд не стал рассматривать иск ветерана Афганистана Трещева к Пугачевой

Тверской суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева, который тот подал к певице Алле Пугачевой. Мужчина требовал от нее полтора миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в суде.

Иск вернули заявителю. Причина такого решения в том, что иск не подсуден Тверскому районному суду. Его необходимо подавать там, где живет ответчик.

Трещев в иске подчеркнул, что Пугачева в последнем интервью опорочила честь президента РФ. Она подставила под сомнения решения, которые тот принимает.

Также Пугачева, по мнению ветерана Афганистана, оскорбляла ВС РФ, правоохранительные органы и восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Трещев подал иск в два суда. В случае победы он собирается направить все средства в федеральный бюджет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.