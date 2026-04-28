сегодня в 18:42

Суд Москвы запретил ресурсы с пропагандой суицида и треками Face*

Останкинский суд Москвы запретил сразу несколько сайтов с песнями, в которых упоминается суицид. В том числе в черный список попали ресурсы с треками рэпера Face* (Иван Дремин*), сообщает «112» .

Останкинский суд удовлетворил иск прокуратуры о запрете соответствующих сайтов. Правоохранители отмечают, что на данных интернет-ресурсах были размещены музыкальные композиции, которые представляют угрозу жизни и духовному развитию детей.

Так, были заблокированы сайты с треком Face* «Суицид». В 2020 году Роспотребнадзор запретил текст песни. Также в черный список попал трек Burnham «Kill yourself».

Лица, которые допустили распространение подобного контента на своих сайтах, будут привлечены к административной ответственности.

*Признан в России иноагентом.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.