Ступинскую детскую школу искусств торжественно открыли после капитального ремонта

«Мы открываем обновленную детскую школу искусств. Благодаря губернатору Андрею Воробьеву и министру культуры и туризма региона Василию Сергеевичу Кузнецову в школе проведен капитальный ремонт. Наша Детская школа искусств получила вторую жизнь — здание может похвастаться качественным ремонтом, новой мебелью, современным оборудованием и музыкальными инструментами. Дорогие ребята и преподаватели, поздравляю с открытием школы и началом учебного года! Удачи, творческих успехов и новых побед!» — сказал Сергей Мужальских.

«Мне приятно приезжать в Ступино — здесь множество объектов, которыми мы занимаемся. В школе искусств мы неоднократно были — и сегодня видим завершение капитального ремонта, здание полностью обновлено. Благодарю руководство округа за то, что масштабные работы выполнены качественно и в сжатые сроки. Созданы современные условия для занятий детей. Желаю всем успехов! Отдельно хочу поздравить преподавателей, пожелать терпения, талантливых учеников, больших конкурсов и побед», — поздравил учащихся и педагогов школы Василий Кузнецов.

Министр также отметил, что Московская область — первая по количеству детских музыкальных школ, учащихся и поступающих в средние специальные образовательные учреждения в стране.

К поздравлению присоединились председатель Совета депутатов округа Александр Сухачев и директор школы Марина Подмаркова.

Гости оценили качество ремонта школы, благоустройство территории и пообщались с юными талантами, в том числе со стипендиантами премии губернатора, победителями и призерами различных творческих конкурсов федрального и регионального уровней. В школе обучается около 800 ребят по направлениям: изобразительное, декоративно-прикладное и театральное искусство, дизайн, искусство танца, музыка.

В честь двойного праздника — открытия школы и Дня знаний — юные артисты подготовили концертную программу.

У здания детской школы искусств насыщенная история. После постройки в 1951 году на его территории располагались школа-интернат, отдел народного образования и спортшкола. Благодаря капитальному ремонту в школе появились новые кабинеты, в том числе звукозаписывающая студия, душевые в хореографических залах, современное оборудование и другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход ремонта СОШ № 1 имени авиаконструктора А. Я. Березняка. Глава региона пообщался с учителями и школьниками и отметил, что учебное заведение откроется в начале учебного года.

«У нее (школы — ред.) очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в заботе. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая — на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся. Более того, в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован», — заявил губернатор.