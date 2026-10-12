Ступино приняло IV Покровский молодежный бал Подольской епархии

Около 200 молодых людей из девяти городских округов Подольской епархии собрались 11 октября в Доме культуры «Металлург» в Ступине на IV Покровском молодежном балу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организатором IV Покровского молодежного бала традиционно выступил епархиальный отдел по делам молодежи. Участниками стали представители православных объединений при храмах, светских молодежных организаций и учащиеся кадетских корпусов в возрасте от 14 до 35 лет.

Почетными гостями были архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов и директор Культурно-творческого центра Ирина Ухабова.

Архиепископ Аксий пожелал участникам насладиться праздником и уделить внимание живому общению, отложив телефоны и социальные сети.

«Только через общение созидаются добрые отношения и находятся настоящие, искренние друзья», — сказал архиепископ.

Сергей Мужальских отметил, что Ступино принимает бал не первый год, поблагодарил организаторов за сохранение традиции и пожелал молодежи успехов, благополучия и Божьей помощи.

«Сегодня здесь собралась молодежь со всего юга Подмосковья», — отметил глава округа.

На открытии выступили заслуженная артистка Республики Молдова, солистка Ступинской филармонии Светлана Мареева и образцовый хореографический коллектив бального танца «Радуга танца» под руководством Артура Дворецкого. Танцевальная программа включала два отделения: участники исполнили полонез, падеграс, кадриль, вальсы, контрдансы и другие исторические танцы.

Председатель епархиального отдела по делам молодежи иерей Тихон Тимофеев отметил, что бал проводится четвертый год, разрушает стереотипы о церковной жизни и показывает участие православной молодежи в культурной и общественной жизни. Ирина Ухабова подчеркнула, что такие встречи знакомят с бальным этикетом, развивают культуру общения и помогают находить друзей. Бал объединил православную и светскую молодежь вокруг культурных и духовных ценностей.

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«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.