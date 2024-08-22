Студия восточного танца «Жасмин» в Павловском Посаде открыла набор участников

Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

Возраст участников: от 4 лет и старше.

Занятия проводятся на бесплатной (бюджетной) основе.

Расписание занятий: четверг с 18:30 до 20:00, воскресенье с 13:00 до 14:30.

Проект нацелен на формирование культуры и развитие творчества каждой отдельно взятой личности, расширение представления детей о танцевальных стилях и направлениях.

Разнообразие аксессуаров (вейлы, шали, полотна, крылья, бубны, ленты) и их совместное использование, придают номерам яркость, эксцентричность и шоу-направленность, что очень нравиться зрителю и девочки чувствуют себя красавицами и королевами.

«Наши воспитанники СВТ „Жасмин“ являются постоянными участниками мероприятий, проводимых в нашем селе, соседних деревнях и городе. Разнообразие аксессуаров (вейлы, шали, полотна, крылья, бубны, ленты) и их совместное использование, придают номерам яркость, эксцентричность и шоу-направленность, что очень нравиться зрителю и девочки чувствуют себя красавицами и королевами. А это для нас, как для руководителей творческих коллективов, — важно и очень приятно. Ведь ради таких эмоций и ощущений мы и работаем», — отметила руководитель Юлия Калинина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.