Студия «ВерОника» из Серпухова выступила на сцене Кремля

Хореографическая студия «ВерОника» из Серпухова приняла участие в конкурсе «Гордость страны» и выступила на сцене Кремля с номером «На поводу». Конкурс проходил с 16 по 19 ноября и собрал более 4 тыс. юных танцоров из России и стран СНГ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конкурсе участвовали представители более чем 60 регионов и свыше 75 городов. Всего было представлено 350 номеров, в финал вышли 100 ансамблей, среди которых оказалась и «ВерОника». На гала-концерт жюри отобрало 50 лучших выступлений, и в их число вошел номер «На поводу» в исполнении старшей группы студии.

Работу конкурсантов оценивали Юлия Герасимова, Ильшат Шабаев, Юрий Деревягин, Эльвира Таха и Алексей Могилев. Эксперты уделяли особое внимание качеству постановок и профессионализму хореографов.

«Поздравляю коллектив студии, руководителя Марину Арабову и родителей ребят с этим достижением. Участие в таком масштабном конкурсе и выступление на кремлевской сцене — серьезный шаг в творческой жизни коллектива. Это итог регулярных репетиций, стараний детей и профессиональной работы педагога. Желаю дальнейших успехов — пусть будет больше интересных номеров и удачных выступлений», — отметила заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.

Она подчеркнула, что выступление на главной сцене страны стало важным этапом в развитии коллектива.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.