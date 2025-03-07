Студия танца Подмосковья взяла два гран-при XV Всероссийского фестиваля-конкурса

Его участники соревновались в разных возрастных категориях (6+) по номинациям: «Современный танец (джаз, модерн, contemporary)», «Классический танец», «Народный танец», «Народно-стилизованный танец», «Уличный танец», «Кавказский танец», «Восточный танец», «Эстрадный танец», «Эстрадно-спортивный танец», «Театры танца», «Свободная пластика», «Детский танец», «Бальные танцы», «Брейк Дэнс» и «Танцевальное шоу».

Город Дзержинский на конкурсе представляли участники студии танца «Арт-Декос» дворца культуры «Энергетик». Ребята покорили жюри своим мастерством, артистизмом, энергией. И в номинации «Танцевальное шоу» (категории 7-9 лет и 14-16 лет) воспитанники руководителя студии танца Лилии Денисовой взяли два Гран-при Пятнадцатого фестиваля-конкурса хореографического искусства «Dance Time». А также были удостоены звания лауреата 1 степени в категории 10-13 лет.

Как отмечается в Положении о конкурсе, он проводится с целью выявления и поддержки наиболее талантливых и перспективных коллективов. А также знакомства с творчеством и исполнительским мастерством хореографических коллективов разных регионов России, популяризации хореографического искусства, создания творческой атмосферы для профессионального общения участников фестиваля, обмена опытом и репертуаром.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.