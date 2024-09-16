Студия танца из Клина примет участие в Международном конкурсе

По итогам проекта будет составлен рейтинг ТОП-100 лучших хореографических коллективов страны.

Премия пройдет с 5 по 9 ноября 2024 года.

Каждый участник сможет представить свое творчество в столице нашей родины во всей красе. А лучшие выступят на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

Гала-шоу состоится 8 ноября 2024 года. Сейчас клинская студия танца «Победа» активно готовится к выступлению.

«У нас проходят репетиции массового номера „На прививку“, в котором будут принимать участие наши воспитанницы смешанной возрастной категории от 6-10 лет. Номер будет в стиле современного танца, это сюжетный танец с наивной поучительной детской историей. Также мы готовим видео-визитку, где рассказываем о городе Клин и нашем коллективе. А также разучиваем флешмоб, который состоится в Государственном Кремлевском Дворце и в котором будут участвовать все коллективы, прошедшие отбор», — рассказала руководитель коллектива Айгуль Белова.

Коллектив прошел серьезный отбор для участия в конкурсе. В их копилке много наград, но сейчас самое ответственное и важное еще впереди. Все клинчане будут болеть за своих и поддерживать коллектив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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