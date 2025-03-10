Студия «Грация» Подмосковья стала лауреатом международного конкурса

Накануне в Москве состоялся международный конкурс хореографического искусства «Орбита Dance». Творческое соревнование проходило по 31 номинации, в том числе «Классический танец»; «Бальный танец»; «Народный танец»; «Историко-бытовой танец»; — «Эстрадно-спортивный танец»; «Оригинальный танец» и другие, сообщает пресс-служба администрации Дзержинского.

Город Дзержинский успешно представили совсем юные участницы студии эстетической гимнастики «Грация» дворца культуры «Вертикаль», став лауреатами II степени в номинации «Хореографическая гимнастика».

Их наставник Юлия Павлова не просто присутствовала и поддерживала своих воспитанниц на конкурсе, а также стала его участницей. За свой яркий номер» Танго Роксаны» в возрастной категории 26 лет и старше, она была удостоена звания лауреата I степени.

«Очень рада за своих девочек, это был их второй в жизни выход на большую сцену и сразу такая высокая оценка. Уверена, что успешный старт, даст им отличную мотивацию к усердным тренировкам и новым победам!» — говорит руководитель студии эстетической гимнастики «Грация» ДК «Вертикаль» Юлия Павлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.