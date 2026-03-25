Студия «Браво» из Ногинска вошла в топ-10 школьных театров Подмосковья

Театральная студия «Браво» Центра образования № 9 имени Маршала Жукова в Ногинске вошла в десятку лучших школьных театров Московской области. Старшеклассники стали участниками проекта «Школьные театры. Разгон констелляции» при поддержке ГИТИСа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участие в масштабном проекте стало значимым достижением для коллектива. В рамках творческой программы школьники работали над историческими образами XVIII века. Они примерили роли императрицы Елизаветы Петровны, графа Разумовского, дипломата Бестужева и князя Трубецкого, уделив внимание манере поведения и особенностям речи эпохи.

По словам участников, такая работа помогла раскрыть актерские способности и глубже понять историю России. Особый интерес вызвало сотрудничество с профессиональным оператором. Ребята познакомились с основами съемочного процесса, научились увереннее чувствовать себя перед камерой и получили практический опыт.

Проект стал для студии не только театральной мастерской, но и площадкой для командной работы и творческого роста. Ранее, в 2025 году, коллектив стал лауреатом II степени областного фестиваля детского и юношеского художественного творчества «Юные таланты Московии».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.