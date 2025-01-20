Студенты Талдомского филиала колледжа искусств приняли участие в фестивале «Юные таланты Московии»
Фото - © Пресс-служба Талдомского г.о.
Подведены итоги муниципального этапа областного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», номинация «Арабески на ткани, передает пресс-служба администрации Талдомского городского округа.
В конкурсе приняли участие 26 обучающихся из 7 образовательных учреждений Талдомского городского округа.
Студенты Талдомского филиала ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» каждый год успешно принимают участие в конкурсе.
Победители муниципального этапа:
В подноминации «Краски зимы» — Анохин Вадим.
В подноминации «Музыка Чайковского» — Игуменова Карина.
В подноминации «Русские народные ремёсла» — Костылева Мария.
В подноминации «Коллективная работа» — Солдатова Евдокия и Ромашина Татьяна.
Победители будут представлять Талдомский городской округ на областном этапе конкурса.
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