Студенты Талдомского филиала колледжа искусств приняли участие в фестивале «Юные таланты Московии»

сегодня в 12:00

Подведены итоги муниципального этапа областного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», номинация «Арабески на ткани, передает пресс-служба администрации Талдомского городского округа.

В конкурсе приняли участие 26 обучающихся из 7 образовательных учреждений Талдомского городского округа.

Студенты Талдомского филиала ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» каждый год успешно принимают участие в конкурсе.

Победители муниципального этапа:

В подноминации «Краски зимы» — Анохин Вадим.

В подноминации «Музыка Чайковского» — Игуменова Карина.

В подноминации «Русские народные ремёсла» — Костылева Мария.

В подноминации «Коллективная работа» — Солдатова Евдокия и Ромашина Татьяна.

Победители будут представлять Талдомский городской округ на областном этапе конкурса.

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