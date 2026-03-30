Студенты Одинцовского техникума отметили Всемирный день театра

В Одинцовском техникуме 27 марта прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню театра. Студенты обсудили значение театрального искусства и приняли участие в тематической викторине, сообщает пресс-служба администарции горокруга.

В пятницу, 27 марта, на базе Одинцовского техникума состоялись мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню театра. Актив студентов рассказал обучающимся о ведущих театрах России, известных актерах, режиссерах и драматургах.

Участники обсудили роль театра в формировании духовности, нравственности и эстетического вкуса, а также его влияние на общество. Особое внимание уделили значению театрального искусства в культурном развитии.

Советник директора по воспитанию Инна Кузнецова провела викторину, где студенты проверили знания о биографиях выдающихся деятелей, названиях пьес и особенностях театральных постановок. Участники отметили, что театр — одно из древнейших искусств, оказывающее значительное влияние на культуру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.