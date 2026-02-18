сегодня в 17:46

Студенты колледжа Прокофьева из Пушкинского завоевали семь наград на олимпиаде в Коломне

Студенты Музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева из Пушкинского округа завоевали семь лауреатских званий на Московской областной музыкально-теоретической олимпиаде «Таланты Подмосковья», которая прошла 15 февраля в Коломне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Московская областная открытая детская и юношеская музыкально-теоретическая олимпиада «Таланты Подмосковья» состоялась 15 февраля на базе Первого Московского областного музыкального колледжа в Коломне. В олимпиаде приняли участие 60 студентов из музыкальных колледжей региона, в том числе 14 учащихся Музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева из Пушкинского округа.

Программа олимпиады включала три обязательные номинации: «Сольфеджио», «Элементарная теория музыки / Гармония» и «Музыкальная литература». Участникам требовалась серьезная разносторонняя подготовка.

Студенты колледжа имени Прокофьева показали высокие результаты, завоевав семь лауреатских званий. Лауреатами третьей степени стали Дарья Бобылева, Елизавета Морозова, Елизавета Гринберг и Дарья Самотоина. Вторую степень получили Иван Попов и Софья Ковалева. Главную награду — лауреата первой степени — завоевала Татьяна Хахуцкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.