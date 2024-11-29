Студенты Дмитровского техникума провели занятия для школьников в Молодежном центре «квАРТал», который давно зарекомендовал себя как универсальная площадка для проведения самых разных форматов взаимодействия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это и серьезные дискуссии с профессионалами бизнеса, беседы с участниками СВО, консультации психологов и бизнес-тренеров, проведение конкурсов и викторин. Каждый участник находит для себя ответы на вопросы, новых друзей, реализует себя в творчестве, учится, одним словом — чувствует себя своим.

В этот раз на базе Молодежного центра «квАРТал» Комплексного центра «Сфера» прошло занятие по оказанию первой помощи, организованное амбассадорами Профессионалитета Дмитровского техникума.

Во время занятия ребята узнали о различных видах повязок и методах их наложения. Студенты специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» поделились своими знаниями и навыками со школьниками, продемонстрировали, как правильно использовать бинты и другие материалы для остановки кровотечений, рассказали, как действовать в экстренных ситуациях.

Овладение навыками первой помощи — не только полезное умение, но и ответственность. Надеемся, что занятия вдохновят школьников на изучение важных профессий!

«В Дмитровском городском округе уделяется особое внимание работе с молодёжью. Центры играют в этом ключевую роль, объединяя ребят по интересам, способствуя сплочённости и единству, а также помогая каждому участнику раскрыть свой потенциал и достичь самореализации», — отмечает заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Если вы готовы присоединиться к дружному молодежному сообществу, то вам по адресу: г. Дмитров, ул. Большевистская, д. 20, второй внешний подъезд.

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