Музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что шоумен и певец Прохор Шаляпин не реализовал свой артистический потенциал в полной мере. Эксперт считает, что у звезды были все возможности достичь популярности, сравнимой с успехом SHAMAN (Ярослава Дронова), однако судьба распорядилась иначе. Общественная Служба Новостей узнала, что думает об этом сам Шаляпин.

Шоумен заявил, что не удивлен предположениями о его способности заменить любого другого популярного российского исполнителя.

«Я не могу сказать, что мне приятно сравнение с певцом SHAMAN, потому что я намного раньше его прославился, меня помнят уже несколько десятилетий. Но то, что у меня невероятно огромный потенциал — это, конечно, Соседов прямо в яблочко попал. Но в целом странно нас сравнивать. К чему Соседов в принципе озадачился этой темой?» — прокомментировал Шаляпин.

Шоумен отметил, что работа всегда остается для него главным приоритетом, особенно если она приносит удовольствие.

«Все привыкли, что я обожаю отдыхать, но я также люблю работать, когда есть вдохновение. Но даже если я исчезну на 10 лет с экранов или из интернета, то обо мне все равно будут помнить. Мне кажется, что Прохора Шаляпина знает каждый живущий в России человек. Дронова, конечно, тоже уже знают. Разница лишь в том, что я сам себя сделал и меня никто особо не пиарил, а Ярослав постоянно о себе всем напоминает. Не то что я как-то осуждаю это, но я не нуждаюсь в такой большой рекламной кампании, потому что меня знают люди даже без лишних напоминаний», — высказался он.

Шаляпин подчеркнул, что у него есть еще много времени, чтобы добиться мировой славы.

