Столичный Театр Романа Виктюка получил новое название

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В Москве Театр Романа Виктюка переименовали в «Театр — Сцена „Мельников“»

Театр Романа Виктюка переименовали в честь заслуженного архитектора РСФСР Константина Мельникова, в чьем здании с 1996 года находится данное учреждение культуры, сообщает газета « Известия ».

8 июля в Telegram-канале театра, который теперь называется «Театр — Сцена „Мельников“», была сделана публикация. В ней представители культурного учреждения отметили, что пространство переименовали в честь великого русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова.

Заявление гласит, что в театре будут опираться на традиции русского драматического искусства, а режиссеры будут работать в различных стилях.

Кроме того, репертуар театра заметно изменится. Ряд спектаклей полностью уберут. Однако работы Виктюка, скончавшегося в 2020 году, пообещали беречь.

Так, на здании культурного учреждения откроют памятную доску в честь режиссера.