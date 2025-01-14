Стоянов о Добровольской: Женю мог не любить только ленивый и бездарный человек

Советский и российский актер Юрий Стоянов посетил гражданскую панихиду по народной артистке России Евгении Добровольской. Стоянов вспомнил, как познакомился с ней и играл.

«С Женей я встретился здесь в 2010 году, на этой сцене. Когда мы репетировали, я от многих слышал такие слова: „А кто партнер? А, Женя Добровольская? Ну, будь аккуратнее“. Я часто слышал об ее неуклонности. Я все думал, в чем же это выражается? А выражается это в профессионализме и такой абсолютно бескомпромиссной требовательности», — сказал Стоянов.

Он добавил, что ему всегда было легко и приятно работать с Добровольской. Кроме того, у них был один и тот же наставник.

«Я сделал простой вывод: если Женю кто-то не любил, то не любили ее ленивые и бездарные. Светлая ей память», — добавил Стоянов.

Евгения Добровольская ушла из жизни в 60 лет 10 января 2025 года. За свою карьеру она исполнила более 100 ролей в сериалах и кинолентах, в числе которых «Семейные радости Анны» и «Женщина с прошлым».

Причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание, с которым она боролась с 2021 года. Похоронят народную артистку на Троекуровском кладбище в Москве.