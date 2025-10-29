Стилист рекомендовал выбирать для Хэллоуина костюм как можно хуже
Телеведущий и стилист Владислав Лисовец порекомендовал для празднования Хэллоуина подбирать максимально эпатажные костюмы, которые помогут скрыть личность, пишет Газета.ru.
Специалист отметил, что костюм должен привлекать взгляды окружающих. Лисовец подчеркнул, что сама суть этого праздника заключается в эпатаже и необычности. Он пояснил, что ключевой момент — стать неузнаваемым, а образ должен выделяться на фоне других торжеств своей яркостью и оригинальностью. Эксперт добавил, что чем более вызывающим и необычным получится костюм, тем он удачнее. Стилист заключил, что никаких строгих правил не существует — важно лишь получать удовольствие от праздника.
Ранее специалисты определили, какие города России больше всего любят праздновать Хэллоуин. Первые три места заняли столица, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Жители Москвы в этот день чаще всего выбирают тематические вечеринки в костюмах — так проводят время 18 процентов опрошенных. Еще 14 процентов предпочитают просмотр хорроров, а 11 процентов занимаются праздничным декором своего жилья.
В Екатеринбурге 36 процентов респондентов отметили, что любят отмечать этот день в компании друзей, а 18 процентов также выбирают фильмы ужасов.
Треть жителей Северной столицы считает Хэллоуин возможностью продемонстрировать необычные наряды.
