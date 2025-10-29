Стилист рекомендовал выбирать для Хэллоуина костюм как можно хуже

Специалист отметил, что костюм должен привлекать взгляды окружающих. Лисовец подчеркнул, что сама суть этого праздника заключается в эпатаже и необычности. Он пояснил, что ключевой момент — стать неузнаваемым, а образ должен выделяться на фоне других торжеств своей яркостью и оригинальностью. Эксперт добавил, что чем более вызывающим и необычным получится костюм, тем он удачнее. Стилист заключил, что никаких строгих правил не существует — важно лишь получать удовольствие от праздника.

Ранее специалисты определили, какие города России больше всего любят праздновать Хэллоуин. Первые три места заняли столица, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Жители Москвы в этот день чаще всего выбирают тематические вечеринки в костюмах — так проводят время 18 процентов опрошенных. Еще 14 процентов предпочитают просмотр хорроров, а 11 процентов занимаются праздничным декором своего жилья.

В Екатеринбурге 36 процентов респондентов отметили, что любят отмечать этот день в компании друзей, а 18 процентов также выбирают фильмы ужасов.

Треть жителей Северной столицы считает Хэллоуин возможностью продемонстрировать необычные наряды.

