Стихи можайской поэтессы звучали на патриотическом фестивале «#СВОйГерой»

В День народного единства со сцены Дома культуры «Подмосковье» в Красногорске звучали стихи, песни, танцевальные номера и театральные зарисовки на военно-патриотическую тематику, прославляющие любовь к Отечеству, чувство патриотизма, мужество и героизм участников Великой Отечественной войны и их преемников — героев специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего для участия в фестивале было подано более 2000 заявок из разных регионов России, но в финал были отобраны номера из Рязанской, Тульской, Калужской, Московской областей.

Наш регион вместе с ребятами из Наро-Фоминска и Красногорска представлял Глеб Горчаков — юнармеец отряда «Патриоты России» школы «Гармония» Можайска.

На суд зрителей и жюри фестиваля «#СВОйГерой» он представил стихотворение «А знаешь, дед…», автором которого стала Галина Юрьевна Аксенова, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Можайского городского округа.

Зал тепло встретил проникновенные стихи можайской поэтессы в исполнении юного можайца.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.