Стенд Подмосковья победил в номинации «Молодежный» на фестивале «Таврида.Арт»

Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.Арт» в Крыму, который в воскресенье подходит к концу, стал грандиозным мероприятием, объединившим тысячи молодых и талантливых ребят со всей России, сообщила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, от Подмосковья в фестивале приняли участие более 240 человек — творцов и деятелей в сфере искусства.

«Одним из главных центров притяжения участников фестиваля на выставке регионов „АРТ-ЭКСПО“ по праву стал стенд Московской области. Мы проводили интересные мастер-классы, организовывали йогу, увлекательные викторины, любой желающий мог выступить у нас в рамках открытого микрофона», — рассказала Швелидзе.

Чтобы гостям было комфортно, на стенде всем бесплатно раздавали освежающие коктейли, мороженое «Чистая линия», также угощали сладостями, добавила министр.

Фото - © Пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

«По итогам выставки наш стенд стал самым лучшим в номинации „Молодежный“. Это очень крутая оценка, мы рады, что смогли достойно показать себя на таком крупном федеральном мероприятии», – подчеркнула Швелидзе.

Фестиваль «Таврида.АРТ» — самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвященное молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и собирает тысячи молодых творцов со всей России, а также жителей и гостей Крыма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.