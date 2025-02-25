Стартовала регистрация на юбилейный фестиваль «Московская студенческая весна»

Творческий фестиваль для студентов московских высших учебных заведений открыл регистрацию участников. Молодые таланты смогут продемонстрировать свое мастерство в различных направлениях искусства: от театральных постановок и хореографии до кинематографа и музыкального исполнительства, об этом сообщила заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Московская студенческая весна» традиционно соберет самых одаренных учащихся столичных вузов.

«Фестиваль объединит творческую молодежь Москвы в 10-й раз. Ребята представят работы и номера по 13 направлениям. Одно из них посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — рассказала Сергунина.

В рамках фестиваля участникам предстоит побороться за победу в разных категориях. Среди них — создание музыкальных клипов, фотоискусство, дизайнерские работы, документальное видео, сочинение песен и электронных композиций, а также демонстрация вечерних нарядов.

Насыщенная программа включает не только конкурсные выступления, но и образовательный блок. Участники смогут посетить мастер-классы по журналистике и актерскому мастерству, принять участие в танцевальном фестивале и пройти обучение организации творческих событий.

Отборочные этапы будут проходить на протяжении двух весенних месяцев — марта и апреля. Финальное награждение состоится в мае на торжественном гала-концерте, где победители не только получат заслуженные награды, но и возможность представить свой город на всероссийском конкурсе «Российская студенческая весна».

Получить подробную информацию можно на официальном сайте «Московской студенческой весны». Там же можно подать заявку на участие.