Стартовал муниципальный конкурс «Оживший кадр»

Участникам конкурса необходимо выбрать фотографию из семейного архива или кадр из кинофильма о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и с помощью своей фантазии и творческого воображения вам нужно «оживить» выбранный сюжет, повторив фотографию или стоп-кадр передав эмоции, заложенные в оригинале.

Допускается использование любых материалов и атрибутов, но без использования компьютерных средств и редактирования изображения.

Отборочный этап проводится в школах Наро-Фоминского городского округа с 3 февраля по 3 марта 2025 года. Лучшие 10 работ от каждой школы будут направлены на муниципальный этап, где будет выбрано 30 победителей.

Выставка лучших конкурсных работ пройдет в ЦДК «Звезда» в период с 28 апреля по 10 мая 2025 года.

По итогам, все работы муниципального этапа выставки-конкурса «Оживший кадр» будут включены в видеоролик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.